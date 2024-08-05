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Тульские новости

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Сегодня в Туле «Арсенал» примет красноярский «Енисей»

Сегодня в Туле «Арсенал» примет красноярский «Енисей»

Сегодня туляки проведут очередной матч в чемпионате Первой лиги. В нашей статье представляем соперника, сравниваем трансферную стоимость команд и рассказываем в каком состоянии оппоненты подошли к этому матчу.

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