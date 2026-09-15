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Татар-информ

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Проект «Выход 31» помогает подросткам отказаться от участия в преступлении

Проект «Выход 31» помогает подросткам отказаться от участия в преступлении

Проект «Выход 31» помогает подросткам вовремя остановиться и отказаться от участия в преступлении. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о противодействии мошенничеству рассказала заместитель председателя Экспертного совета, заместитель директора по учебной работе Казанского института Всероссийского государственного университета юстиции Анна Кондратьева.

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