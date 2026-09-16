Доннарумма: «Понимаю, какая атмосфера будет в сборной Италии после такого лета. Но выбора у нас нет»

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма подчеркнул, что национальной команде важно сохранять позитивный настрой, несмотря на то, что Скуадра адзурра пропустила третий чемпионат мира кряду.
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