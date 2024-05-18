Температурный рекорд весны в Москве может обновиться на следующей неделе

На будущей неделе в Москве может быть побит температурный рекорд весны. Пока он остается за 2 апреля, в этот день были максимальные показатели тепла, рассказала в личном Telegram-канале Татьяна Позднякова, главный специалист московского метеобюро.
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