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Температурный рекорд весны в Москве может обновиться на следующей неделе

Температурный рекорд весны в Москве может обновиться на следующей неделе

На будущей неделе в Москве может быть побит температурный рекорд весны. Пока он остается за 2 апреля, в этот день были максимальные показатели тепла, рассказала в личном Telegram-канале Татьяна Позднякова, главный специалист московского метеобюро.

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