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Калужские новости

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Ученицу калужской школы №12 внесли в Книгу рекордов России

Ученицу калужской школы №12 внесли в Книгу рекордов России

Дарина Жихарева жонглировала мячами 5 минут 58 секунд, вися на волосах. Этот цирковой номер девочка подготовила вместе с тренером, долго тренируя силу, выносливость и координацию.

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