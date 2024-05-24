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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Список смелых: Forbes представляет победителей рейтинга «З0 до 30»

Список смелых: Forbes представляет победителей рейтинга «З0 до 30»

Российский Forbes в шестой раз публикует рейтинг молодых и перспективных до 30 лет. Из-за пандемии, «спецоперации» и санкций стартаперам стало сложнее привлекать инвестиции, многие спортсмены оказались отрезаны от международных стартов, а звезды новых медиа потеряли основные каналы продвижения.

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