Список смелых: Forbes представляет победителей рейтинга «З0 до 30»

Российский Forbes в шестой раз публикует рейтинг молодых и перспективных до 30 лет. Из-за пандемии, «спецоперации» и санкций стартаперам стало сложнее привлекать инвестиции, многие спортсмены оказались отрезаны от международных стартов, а звезды новых медиа потеряли основные каналы продвижения.