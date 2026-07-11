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Царьград

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Депутат Антропенко предложил развивать спорт в детских лагерях

Депутат Антропенко предложил развивать спорт в детских лагерях

Депутат Госдумы Игорь Антропенко, представитель партии "Единая Россия", предложил использовать детские лагеря для спортивных сборов в межсезонье, чтобы развивать спорт, физическую культуру и патриотическое воспитание молодежи по всей России.

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