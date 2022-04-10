Сотни жителей Владивостока останутся без воды (адреса)

Во вторник, 19 апреля, холодного водоснабжения не будет в следующих точках города: Проспект Столетия Владивостока, №107-143; Улица Кирова, №2-14, №14/1, №14/2; Улица Русская, №21, №21б; Улица Узбекская, №13а, №15, №15а; Улица Хивинская, №17.