Россия и Иран потребовали от членов ООН возместить убытки от санкций

Россия и Иран в совместной декларации заявили, что государства, причинившие односторонними санкциями убытки странам, физическим или юридическим лицам, обязаны нести ответственность за компенсацию и возмещение … .
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