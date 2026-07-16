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Кургинян: Запад воюет не только за Украину, но и за все Триморье

Кургинян: Запад воюет не только за Украину, но и за все Триморье

Триморье является местом очевидного столкновения сил, которые уже заняты не столько войной на Украине, сколько переделом сфер влияния, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 10 июля в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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