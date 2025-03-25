Эксперт дал советы по выбору шин

При выборе резины ориентироваться надо на бюджет и при желании на отзывы владельцев. Об этом рассказал «Известиям» 25 марта руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии