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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не хочу даже сравнивать 2Drots и «Родину Медиа» – это низко. Пусть встанут в угол и поплачут в подушечку, но не лезут к нашим футболистам». Некит после выхода в финал Кубка Лиги

«Шума задели слова Крапа – сколько раз он в интервью сказал, что будет ##### 2Drots? Что может быть лучше, чем такой ответ после нашей победы.

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