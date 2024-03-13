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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Абаскаль выступал за присутствие Промеса на сборах «Спартака» в ОАЭ (Metaratings)

По данным Metaratings.ru, главный тренер «Спартака» выступал за то, чтобы Промес полетел на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ.

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