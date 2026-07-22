Алиев: Россия неспособна снабжать клиентов нефтью из-за ударов Украины

Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных ударами украинских беспилотников, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнёров в прежних объёмах, сообщает Minval.
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