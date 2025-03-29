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Правительство России одобрило законопроект для лучшего блокирования криминальных средств

Правительство России одобрило законопроект для лучшего блокирования криминальных средств

Кабинет министров России одобрил законопроект, направленный на улучшение системы блокировки криминальных средств для борьбы с терроризмом.

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