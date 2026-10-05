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Царьград

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МАГАТЭ уведомит об атаках ВСУ на здания Запорожской АЭС

МАГАТЭ уведомит об атаках ВСУ на здания Запорожской АЭС

Запорожская АЭС подверглась атаке ВСУ ночью на понедельник. Евгения Яшина сообщила, что инспекторы МАГАТЭ узнают о нападении с использованием двух БПЛА, нацеленных на энергоблоки и здание переработки радиоактивных отходов.

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