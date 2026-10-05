МАГАТЭ уведомит об атаках ВСУ на здания Запорожской АЭС

Запорожская АЭС подверглась атаке ВСУ ночью на понедельник. Евгения Яшина сообщила, что инспекторы МАГАТЭ узнают о нападении с использованием двух БПЛА, нацеленных на энергоблоки и здание переработки радиоактивных отходов.