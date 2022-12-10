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Защитник «Вашингтона» Алексеев получил травму после удара локтем в голову от Олексяка. Он пройдет обследование в субботу

Защитник «Вашингтона» Алексеев получил травму после удара локтем в голову от Олексяка. Он пройдет обследование в субботу

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев получил травму в матче с «Сиэтлом». На 30-й минуте россиянин получил травму после удара локтем в голову от защитника «Кракена» Джеймисона Олексяка.

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