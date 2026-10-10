В Тамбовской области пропала 76-летняя женщина

В Тамбовской области без вести пропала 76-летняя Раиса Ивановна Кожухова (Коньшина) из Мичуринска. 8 октября 2026 года она вышла из дома и не вернулась, сообщает региональный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
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