Инвестторгбанк повысил ставку по вкладу «ИТБ. Хит»

Инвестторгбанк повысил ставку на срок 220 дней по вкладу «ИТБ. Хит». Процентная ставка увеличена до 13% годовых (вместо 12%) и действует для физических лиц, не имеющих в банковской группе ТКБ на дату обращения: действующий срочный вклад/накопительный счет; у которых все срочные вклады / накопительные счета, открытые ранее в банковской группе ТКБ, были закрыты до 01.