Сегодня в мире проводится День донора крови

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Его цель — привлечь внимание общественности к необходимости безопасной крови и ее продуктов, а также к важности безвозмездного добровольного донорства для национальных систем здравоохранения.
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