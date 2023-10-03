Samsung будет выпускать новейшие чипы Quasar, конкурирующие с Nvidia

Подразделение Samsung по контрактному производству чипов получило нового заказчика в лице канадского стартапа под названием Tenstorrent, который занимается разработкой чипов с технологиями искусственного интеллекта.
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