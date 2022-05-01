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«Ищу этого человека уже 9 лет», — Чимин рассказал о тайной второй половинке, с которой познакомился на концерте

«Ищу этого человека уже 9 лет», — Чимин рассказал о тайной второй половинке, с которой познакомился на концерте

Нам всем кажется, что музыканты из группы BTS – это максимально открытые, лёгкие и ранимые люди. Если со вторым и третьим утверждениями можно сразу же охотно согласиться, то с первым… Стоит поспорить.

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