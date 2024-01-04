На Пятом канале акция «День добрых дел» для семилетнего Арсения

ПОЖЕРТВОВАТЬ День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша с вами помощь нужна Арсению из Казани. Семилетнему мальчику как можно скорее нужно попасть на обследование в Берлин, где ему уже провели три операции по коррекции сложнейшего порока сердца.