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Пятый канал

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На Пятом канале акция «День добрых дел» для семилетнего Арсения

На Пятом канале акция «День добрых дел» для семилетнего Арсения

ПОЖЕРТВОВАТЬ День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша с вами помощь нужна Арсению из Казани. Семилетнему мальчику как можно скорее нужно попасть на обследование в Берлин, где ему уже провели три операции по коррекции сложнейшего порока сердца.

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