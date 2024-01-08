Ответ на пост «Молодая девушка попала на автоподставу в Казани»

﻿﻿Хотелось бы уточнить пару моментов по поводу замены авто. У ЛЛ в оригинальном посте дублеры разыграли сцену перед девушкой: идущая впереди машина застряла, единственный способ продолжить движение - перестроиться вправо, девушка добросовестно поворачивает на повороте сигнал, смотрит в зеркало, в нем она видит стоящее неподвижно 1,5 - 2 тела позади машины, кажется, что он ее пропускает, очень осторожно начинает маневр и в этот же момент стоящая машина нажимает на газ, результат такой несчастный случай.