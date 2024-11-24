«Друг и ангел-хранитель»: Матросов, Безрукова, Пескова и другие звезды вспоминают о своих мамах

День Матери в этом году отмечают 24 ноября. Денис Матросов с мамой Денис Матросов Актер театра и кино, продюсер Денис Матросов с мамой и сестрой Личный архив— Самое теплое и яркое воспоминание о маме и с каким запахом она у вас ассоциируется? — Невозможно выбрать одно тёплое и яркое воспоминание о маме.