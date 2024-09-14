Жители России с высшим образованием стали чаще брать микрозаймы

В текущем году этот показатель вырос до 58%.Согласно исследованию сервиса Moneyman, доля обращений от граждан России с высшим образованием за микрозаймами увеличилась на 6,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 58,3%.