Белый дом усилит подотчетность поставляемого Киеву оружия

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 11 января, заявил, что администрация США намерена усилить подотчетность передаваемого Украине оружия, – сообщают СМИ.
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