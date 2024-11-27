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В движении «Матери России» рассказали о правильной демографической политике

В движении «Матери России» рассказали о правильной демографической политике

УФА, 27 ноября, ФедералПресс. Для обеспечения демографического роста россиянам нужно рожать не меньше трех детей, рассказала член центрального президиума ВОД «Матери России», Председатель Наблюдательного Совета АНО «Матери Республики Башкортостан» Диана Фарахова в рамках открытой студии «ФедералПресс» на площадке XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе.

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