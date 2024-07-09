Байден под прицелом: крупные доноры отказывают ему в финансовой поддержке

Революция денежных мешков: доноры-демократы отказываются финансировать кампанию Байдена После бесславно проваленных Джо Байденом дебатов с Дональдом Трампом Демпартия США оказалась в неприятном положении придворных голого короля.
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