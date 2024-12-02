В одной из стран БРИКС назвали угрозы Трампа бессмысленными

Власти Бразилии считают бессмысленными и провокационными заявления избранного президента США Дональда Трампа о торговых пошлинах в размере 100 процентов на товары из стран БРИКС, которые тот угрожает ввести, если объединение создаст новую валюту или откажется от доллара.
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