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В одной из стран БРИКС назвали угрозы Трампа бессмысленными

В одной из стран БРИКС назвали угрозы Трампа бессмысленными

Власти Бразилии считают бессмысленными и провокационными заявления избранного президента США Дональда Трампа о торговых пошлинах в размере 100 процентов на товары из стран БРИКС, которые тот угрожает ввести, если объединение создаст новую валюту или откажется от доллара.

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