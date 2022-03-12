Расселл Уэстбрук поднялся на 11-е место по передачам за карьеру в НБА

Расселл Уэстбрук поднялся на 11-е место по передачам за карьеру в НБА

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук в пятницу поднялся на 11-ю строчку по результативным передачам за карьеру в НБА.

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