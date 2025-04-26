Ронни О’Салливан прокомментировал рукопожатие с Али Картером на Чемпионате мира

Пятый игрок в мировом рейтинге Ронни О’Салливан обяснил в интервью цель рукопожатия с Али Картером и подчеркнул, что их теперь связывают более теплые отношения, сообщает metrouk Ронни О’Салливан протянул руку для рукопожатия Али Картеру перед началом их матча в Крусибле (фото: metrouk)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции турнира После обмена рукопожатием на Чемпионате мира по снукеру Ронни О’Салливан, похоже, ослабил напряженность в отношениях с Али Картером.