Врачи Петербурга спасли кисть ребёнка после несчастного случая на эскалаторе

Врачи клиники Педиатрического университета в Петербурге оказали помощь двум малолетним детям, пострадавшим в различных инцидентах: один был травмирован в эскалаторе, другой – в пункте выдачи маркетплейса.
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