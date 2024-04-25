Жители ЯНАО могут почтить память воевавших в ВОВ предков портретами на авто

На Ямале акцию «Бессмертного полка» в честь Дня Победы проведут альтернативным способом. Отказ от традиционного массового шествия с портретами близких родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, предпринят в целях безопасности.
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