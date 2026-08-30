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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг встретился с детским тренером Никишина: «За каждым большим игроком стоят тренеры, которые поверили в него в самом начале»

Основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг рассказал о знакомстве с детским тренером Александра Никишина .

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