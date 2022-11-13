От личное мнение

556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Это значит, что нужно жарить солнепеками без разбора.Рогов: на Запорож...
  • Михаил Васильев
    По тарзанке не спускаются, на ней катаются! Слышат звон ....Школьница упала с...
  • Валентин Щербаков
    Музыкантом наглоскунс был хорошим, а по жизни - сволочь, русофоб и подонок...Пол Маккартни про...

Сильный ветер обрушил стену и крышу здания на семь автомобилей в Ивановской области

Сильный ветер обрушил стену и крышу здания на семь автомобилей в Ивановской области

pxhere.com Сильный ветер обрушился минувшей ночью на Ивановскую область. В результате разгула стихии крыша и стена неэксплуатируемого здания в Кохме упали на семь припаркованных рядом автомобилей, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх