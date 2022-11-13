Сильный ветер обрушил стену и крышу здания на семь автомобилей в Ивановской области

pxhere.com Сильный ветер обрушился минувшей ночью на Ивановскую область. В результате разгула стихии крыша и стена неэксплуатируемого здания в Кохме упали на семь припаркованных рядом автомобилей, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.