Астраханские онкологи первыми в ЮФО внедрили новую технологию при лечении рака молочной железы

Используя портативный гамма-детектор, приобретённый в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», астраханские онкологи первыми в ЮФО начали оперировать рак молочной железы с биопсией сторожевого лимфатического узла.
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