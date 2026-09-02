5 Warning Signs That America's Systems Are Under Strain Authored by Madge Waggy via 'A lot will happen in 2026!', Most people carry a mental image of collapse that looks like a movie scene.
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