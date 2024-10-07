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Царьград

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  • Александр Глущенко
    треться ?? Никого не замечали .. Если вы о том , что он награждает и награждал, то у него работа такая, он президент ..."Всех затащат". Ш...
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    Интересно, а кто его позвал на выступление??? Вот кем надо заняться!!!Элитный алкоголь,...
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Китайские ученые создали зонд, который может улучшить лечение депрессии

Китайские ученые создали зонд, который может улучшить лечение депрессии

Учёные из Университета Гуанси разработали флуоресцентный зонд для исследования серотонина, ключевого нейромедиатора в лечении депрессии.

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