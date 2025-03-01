220 спортсменов обратились в Парижский монетный двор с просьбой заменить медали Олимпиады-2024

Спортсмены жаловались, что их медали потускнели, а покрытие протерлось. Монетный двор Парижа сообщил, что новые медали будут идентичны оригиналам, но на них нанесут защитный лак, чтобы повысить их долговечность.
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