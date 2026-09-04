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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руис о «Золотом мяче»: «Мечта любого игрока – получить индивидуальное признание за работу. Для меня было бы честью выиграть его»

Полузащитник « ПСЖ » и сборной Испании Фабиан Руис признался, что хотел бы получить «Золотой мяч». «Для любого футболиста мечта – получить индивидуальное признание за свою работу в течение сезона или нескольких сезонов подряд.

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