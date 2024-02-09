Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин: США нужно прекратить поставки оружия Киеву для окончания боевых действий

Путин: США нужно прекратить поставки оружия Киеву для окончания боевых действий

Для прекращения боевых действий на Украине Соединенным Штатам необходимо перестать поставлять киевскому режиму вооружение, эту информацию Россия доводит до американского руководства, сообщил президент России Владимир Путин.

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