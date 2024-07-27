В Воронеже откроется выставка к 105-летию художников Василия Криворучко и Михаила Лихачева

2 августа в Воронеже откроется выставка, посвященная 105-летию со дня рождения классиков воронежской живописной школы Василия Криворучко и Михаила Лихачева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Воронежского областного художественного музея (ВОХМ) им.