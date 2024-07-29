В среднем около 7,5% студентов не завершают онлайн-курсы

Студенты выбирают дополнительное образование в сфере Data Science, чтобы получить новые знания и навыки (65,57%), структурировать имеющиеся знания (45,65%), расширить навыки для более эффективного решения текущих задач (45,65%), а также начать новую карьеру (40,5%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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