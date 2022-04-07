Организаторы ЧМ-2022 в Катаре признали факт эксплуатации рабочих подрядчиками

При подготовке к ЧМ-2022 в Катаре выявили факты эксплуатации рабочих. Организаторы турнира признали ошибки после расследования, проведенного Amnesty International.

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