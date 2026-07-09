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FiNE NEWS

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В Харьковской области зафиксированы сдвиги фронта на линии боевого соприкосновения

Российские войска группировки «Запад» проявляют наступательную активность на нескольких участках линии соприкосновения в Харьковской области, вследствие чего появились признаки обрушения обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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