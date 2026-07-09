Российские войска группировки «Запад» проявляют наступательную активность на нескольких участках линии соприкосновения в Харьковской области, вследствие чего появились признаки обрушения обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии