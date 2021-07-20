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В проекте «Московское долголетие» откроются группы, свободные от ковид

В проекте «Московское долголетие» откроются группы, свободные от ковид

Порядка 70% участников проекта вакцинированы Сообщается, что с 21 жители Москвы старшего возраста, которые завершили вакцинацию против коронавирусной инфекции, смогут посещать занятия на свежем воздухе в рамках проекта «Московское долголетие».

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