Происшествия

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В Татарстане оглашен приговор обвиняемому в краже драгоценностей, совершенной в Казани во время чемпионата мира по футболу

В Приволжском районном суде Казани огласили приговор 42-летнему гражданину Колумбии, который во время чемпионата мира по футболу совершил кражу драгоценностей на общую сумму свыше 160 миллионов рублей.

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