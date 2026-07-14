США сообщили о новых ударах по Ирану, Трамп допустил атаку на объект под горой Пикакс

Вооруженные силы США в ночь на вторник нанесли новую серию ударов по военным объектам на территории ИранаВооруженные силы США в ночь на вторник нанесли новую серию ударов по военным объектам на территории Ирана.
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