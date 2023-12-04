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Будет вкусно

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Острая закуска-салат из птичьих желудочков "Огонь". Вкусно, просто, сытно, доступно и недорого

Острая закуска-салат из птичьих желудочков "Огонь". Вкусно, просто, сытно, доступно и недорого

Это блюдо стопроцентно деревенское, ни разу не городское и не ресторанное. Оно из того времени, когда такие и подобные закуски готовили на осенние и зимние праздники, потому что это не только вкусно, но и сытно, и доступно.

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